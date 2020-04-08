Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Власти Москвы выделят 5 миллиардов рублей федеральным медучреждениям для переоснащения на лечение зараженных коронавирусом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В рамках перепрофилирования больниц здания клиник будут подготовлены к приему инфицированных пациентов. Также деньги выделят на приобретение необходимых препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки и других медицинских материалов.
Кроме того, средства пойдут и на надбавки специалистам, которые будут работать с пациентами, зараженными коронавирусом. Предусмотрены выплаты в размере 70 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч рублей – для среднего и 30 тысяч рублей – для младшего медицинского персонала.
Ранее стало известно, что 10 столичных городских больниц и 9 лабораторий переоборудовали для работы с коронавирусной инфекцией. Планируется перепрофилирование еще 25 московских клиник. В работах задействовано более 2 тысяч человек, три проектных института и 16 строительных организаций.
6 апреля Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в Госпитале ветеранов войн № 3. В нем разместили 680 коек и 30 коек реанимации. Собянин подчеркнул, что открытие стационара для борьбы с COVID-19 в этом учреждении важно, так как пожилые люди и ветераны находятся в зоне повышенного риска.
Кроме того, МГМУ имени И. М. Сеченова планирует создать у себя около 2 тысяч мест для пациентов, зараженных коронавирусом. Их развернут на базе четырех больниц, принадлежащих образовательному учреждению.
Почти достроен медицинский центр в поселении Вороновском в ТиНАО, который будет рассчитан на 500 мест. 6 апреля завершили сооружение насосной станции, сети канализации и очистных сооружений.
В ТиНАО идет круглосуточное строительство нового инфекционного центра
За последние сутки в России обнаружили 1175 новых случаев заражения коронавирусом. 660 из них приходится на Москву. Всего на территории РФ зарегистрировано 8672 пациента, зараженного коронавирусной инфекцией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: