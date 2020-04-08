Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Москвы выделят 5 миллиардов рублей федеральным медучреждениям для переоснащения на лечение зараженных коронавирусом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках перепрофилирования больниц здания клиник будут подготовлены к приему инфицированных пациентов. Также деньги выделят на приобретение необходимых препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки и других медицинских материалов.

Кроме того, средства пойдут и на надбавки специалистам, которые будут работать с пациентами, зараженными коронавирусом. Предусмотрены выплаты в размере 70 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч рублей – для среднего и 30 тысяч рублей – для младшего медицинского персонала.

Ранее стало известно, что 10 столичных городских больниц и 9 лабораторий переоборудовали для работы с коронавирусной инфекцией. Планируется перепрофилирование еще 25 московских клиник. В работах задействовано более 2 тысяч человек, три проектных института и 16 строительных организаций.

6 апреля Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в Госпитале ветеранов войн № 3. В нем разместили 680 коек и 30 коек реанимации. Собянин подчеркнул, что открытие стационара для борьбы с COVID-19 в этом учреждении важно, так как пожилые люди и ветераны находятся в зоне повышенного риска.

Кроме того, МГМУ имени И. М. Сеченова планирует создать у себя около 2 тысяч мест для пациентов, зараженных коронавирусом. Их развернут на базе четырех больниц, принадлежащих образовательному учреждению.

Почти достроен медицинский центр в поселении Вороновском в ТиНАО, который будет рассчитан на 500 мест. 6 апреля завершили сооружение насосной станции, сети канализации и очистных сооружений.

В ТиНАО идет круглосуточное строительство нового инфекционного центра Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 22

За последние сутки в России обнаружили 1175 новых случаев заражения коронавирусом. 660 из них приходится на Москву. Всего на территории РФ зарегистрировано 8672 пациента, зараженного коронавирусной инфекцией.