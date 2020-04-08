Еще 48 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что еще 48 человек излечились от коронавируса в Москве за последние сутки.
Она подчеркнула, что соответствующие рекомендации получили пациенты, которые должны и дальше оставаться под наблюдением.
"Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 270 человек", – подчеркнула Ракова.
Отмечается, что в столичных больницах созданы все условия для лечения людей от заражения коронавирусом. В медицинских учреждениях организовано наблюдение врачебных команд, в которые входят несколько групп специалистов.
Ранее стало известно, что в Москве по состоянию на 6 апреля провели 230 тысяч лабораторных исследований на предмет заражения коронавирусом. По словам Раковой, около 1700 человек проходит лечение от последствий инфицирования COVID-19 в домашних условиях.
В Москве продолжает действовать режим самоизоляции, установленный мэром столицы Сергеем Собяниным 29 марта. За нарушение карантина москвичам грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, за повторное нарушение – 5 тысяч рублей. Тем не менее, согласно данным ВЦИОМ, около 90% москвичей добросовестно соблюдает режим самоизоляции.
По состоянию на 8 апреля 180 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением на предмет заражения коронавирусом. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10-14 дней, а затем показатели зараженных пойдут на спад.
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