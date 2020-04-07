В Москве провели 230 тысяч исследований на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

По состоянию на 6 апреля в Москве проведено 230 тысяч лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Анализы взяли в том числе у людей из числа прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу. Столичным властям направлено более 6,5 тысячи предписаний с рекомендациями Роспотребнадзора об усилении профилактических мероприятий.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что около 1700 человек проходит лечение от коронавируса дома. Врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом.

С момента запуска проекта медики провели более семи тысяч удаленных консультаций.

Согласно данным ВЦИОМ, 90% жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции. В целом по стране самоизоляцию соблюдают 81% граждан.

В настоящий момент в России зафиксировали 7497 человек, которые заразились COVID-19. 1154 новых случая инфицирования пришлись на последние сутки, 697 из них зарегистрировали в Москве.