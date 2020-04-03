Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:41

Путин объяснил необходимость продления нерабочего периода

власть общество безопасность

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость продления нерабочего периода. Он заявил, что карантинные мероприятия необходимы для того, чтобы удержать распространение COVID-19 в России.

"Это необходимо, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты", – приводит РИА Новости слова российского лидера.

Путин добавил, что в вопросе принятия подобных мер власти придерживаются мнения экспертов, а потому вся дальнейшая работа будет строиться исходя из заявлений специалистов.

Накануне глава государства заявил о продлении до 30 апреля ранее принятых ограничительных мер в стране. Также Путин обратился к регионам с требованием ввести более жесткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.

Также известно, что власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Так, было продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита.

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать