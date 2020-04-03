Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость продления нерабочего периода. Он заявил, что карантинные мероприятия необходимы для того, чтобы удержать распространение COVID-19 в России.

"Это необходимо, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты", – приводит РИА Новости слова российского лидера.

Путин добавил, что в вопросе принятия подобных мер власти придерживаются мнения экспертов, а потому вся дальнейшая работа будет строиться исходя из заявлений специалистов.

Накануне глава государства заявил о продлении до 30 апреля ранее принятых ограничительных мер в стране. Также Путин обратился к регионам с требованием ввести более жесткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.

Также известно, что власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Так, было продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита.