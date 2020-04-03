Почти 70% москвичей находятся на самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции. Об этом следует из исследования российской телекоммуникационной компании МТС.

"68% абонентов МТС в Москве с 30 марта по 3 апреля находятся на самоизоляции, не меняют место нахождения и более 95% времени проводят в зоне действия одной базовой станции", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в спальных районах из-за перехода большинства работников на удаленную работу вырос трафик мобильной связи и домашнего интернета. Больший прирост заметен в ТиНАО и других отдаленных от центра районах.

"Объем передачи голосового трафика этих районах увеличился на 34%, объем мобильной передачи данных – на 20%. В частности, в Троицком административном округе люди стали разговаривать по мобильному телефону на 73% больше, в Зеленоградском – на 23%, в Новомосковском – на 22%", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул пресс-секретарь группы МТС Алексей Меркутов, фиксированный трафик только за месяц увеличился на 40%. Он пояснил, что его рост объясняется частым общением москвичей с работниками по видеосвязи, также прирост обусловлен нахождением детей дома, которые нуждаются в развлекательном и образовательном видеоконтенте.

Единственным административным округом, где снизился объем голосовых услуг, является Центральный. Там по телефону стали разговаривать меньше на 31%, а сидеть в интернете – на 66%. Специалисты добавили, что в целом по Москве мобильный трафик остался на прежнем уровне.

"На текущий момент сеть МТС в Москве работает стабильно, мы проводим работы по ее умощнению и созданию резервов для роста трафика в будущие периоды", – заключил Меркутов.

29 марта Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех граждан города. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

По распоряжению Владимира Путина, все ограничения будут действовать до конца апреля. Также глава государства продлил нерабочую неделю по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом президент РФ добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

В России к настоящему моменту зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписали 281 человека.

