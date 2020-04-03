Власти Москвы делают все, чтобы не разрушить экономику в условиях коронавируса – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Первом канале, заявил, что столичные власти предпринимают необходимые шаги для поддержки экономики на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы делаем все, чтобы не разрушить экономику, с другой стороны, мы должны сглаживать пики распространения инфекции", – объяснил градоначальник.

Кроме того, мэр объяснил необходимость строгих мер по самоизоляции и ограничению передвижения граждан разного возраста.

"По Москве и Московской области приняты, пожалуй, наиболее жесткие решения. Речь идет не о тысячах, а о десятках тысяч людей – это группа риска. Естественно, и динамика заражения самая высокая в Москве. Поэтому мы должны принимать самые жесткие меры", – заявил Собянин.

Мэр также рассказал, что две трети жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции, введенный в столице. При этом те, кто не может работать удаленно, продолжают посещать рабочие места. Это касается секторов ЖКХ, коммунальных служб, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и системообразующих предприятий.

Накануне в столице продлили режим самоизоляции для граждан. По новому распоряжению мэра Москвы до 1 мая будут закрыты кафе, рестораны и иные заведения общественного питания. Кроме того, не работают магазины непродовольственных товаров и общественные пространства.

