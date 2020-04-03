Две трети москвичей соблюдают режим самоизоляции – Собянин

15:24
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что две трети жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции, введенный в столице.
Он отметил, что сложившаяся ситуация является нормальной в текущей ситуации. Собянин рассказал, что около трех миллионов человек исполняет свои рабочие обязанности.
"Мы видим достаточный баланс: у нас около 3 миллионов человек находится на рабочих местах. Работают органы госвласти, ЖКХ, коммунальный сектор, медицина, правоохранительные органы, системообразующие предприятия", – рассказал Собянин в эфире Первого канала.
Он также добавил, что по два миллиона человек сейчас работают дистанционно или же находятся в отпусках или на больничных.
"Таким образом, в Москве соблюден баланс, когда две трети работают, но значительная часть находится на дистанционной работе", – подчеркнул Собянин.
Он отметил, что ситуация, при которой две трети москвичей находятся на режиме самоизоляции, а четверть – передвигается по городу, является приемлемой. Такой баланс, по словам Собянина, и планируют поддерживать власти Москвы.
Ранее он осмотрел работу службы телемедицинской помощи больным с коронавирусом. Собянин подчеркнул, что через эту систему врачи ведут онлайн-консультацию для тех больных, которые в настоящий момент лечатся дома.
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве отметили, что почти 90% людей в возрасте старше 65 лет соблюдают предписанный домашний режим. Кроме того, в ведомстве рассказали, что медицинские учреждения, специализирующиеся на лечении онкобольных, в настоящий момент продолжают работу в плановом режиме.
С 30 марта в Москве действует режим ограничения передвижения по городу. Из квартир столичные жители могут выходить только в случаях, предписанных указом. Кроме того, москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра.
2 апреля режим самоизоляции в столице был продлен до 1 мая. Кроме того, в Москве ввели систему штрафов за нарушение карантина. В столичной полиции сообщили, что в городе уже составили 145 протоколов в отношении людей, которые не имели права ни при каких условиях покидать квартиру.
За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по России выявили 601 человека, заболевшего COVID-19 в течение прошедших 24 часов. На территории РФ за все время медицинских наблюдений зарегистрировали 4149 случаев коронавирусной инфекции.
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