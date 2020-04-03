Почти 90% людей старше 65 лет соблюдает режим самоизоляции – Оперштаб

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Почти 90% людей старше 65 лет соблюдает режим самоизоляции. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
"По данным геоаналитики сотовых операторов, люди старшего поколения демонстрируют ответственный подход к режиму самоизоляции. В категории людей старше 65 лет почти 90% с начала недели остаются дома, лишь 5% выходили на улицу вблизи своего места пребывания", – сообщили в штабе.
Граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе наиболее высокого риска по заболеваемости коронавирусом, их Сергей Собянин попросил самоизолироваться с 26 марта. Волонтеры помогают пожилым людям с продуктами и лекарствами.
29 марта Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех граждан города. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
По распоряжению Владимира Путина все ограничения будут действовать до конца апреля. Также президент РФ заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса.
В России к настоящему моменту зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписали 281 человека.
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