Мособлдума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская областная дума приняла в трех чтениях закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции, сообщает Агентство "Москва".

В документе отмечается, что если гражданин нарушил карантин и его действия не влекут за собой административную или уголовную ответственность, то он должен будет заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

Повторное нарушение режима самоизоляции повлечет за собой взыскание в размере уже 5 тысяч рублей. Такой же штраф ожидает нарушителей, использующих при этом транспортное средство.

Кроме того, установлены суммы взысканий за неисполнение требований о приостановке проведения массовых мероприятий. Штрафы должны будут заплатить те, кто не стал прекращать работу предприятий розничной торговли, общепита и оказания иных видов услуг, требующих личного присутствия гражданина.

В таком случае штраф для должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения он заплатит уже от 40 до 50 тысяч рублей. Что касается юридических лиц, то их ожидает взыскание в размерах от 200 до 300 тысяч рублей за первое нарушение и от 300 до 500 тысяч рублей – за повторное.

2 апреля аналогичный закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В то же время он отложил введение в столице пропускного режима, заявив, что в этом нет необходимости. Кроме того, стало известно, что по состоянию на 1 апреля в России выявлено 1250 административных правонарушений, касающихся несоблюдения режима самоизоляции.

В своем телеобращении от 2 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за соблюдение карантина в условиях пандемии коронавируса. Ранее он подписал закон, который вводит систему штрафов и уголовную ответственность за нарушение режима самоизоляции.