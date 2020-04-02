Собянин отложил введение пропускного режима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сообщил, что в столице пока не будет вводиться пропускной режим. С заявлением глава города обратился на персональном сайте.

"Огромное количество вопросов возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу. Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома", – говорится в сообщении мэра.

По словам Собянина, жители столицы проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса. "Я искренне вам признателен", – добавил он.

Мэр уточнил, что к вопросу, связанному с введением пропусков, власти города могут вернуться при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации. Кроме того, на данное решение повлияют случаи роста количества нарушений домашнего режима.

"Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого", – подчеркнул Собянин.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Глава государства постановил продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы.