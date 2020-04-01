Депутаты одобрили проведение заседаний МГД в дистанционном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Мосгордумы смогут проводить заседания в дистанционной форме с помощью видеоконференцсвязи в условиях режима повышенной готовности и режима ЧС. Такое постановление парламентарии приняли в ходе заседания в среду, 1 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников отметил, что пандемия коронавируса накладывает отпечаток не только на деятельность бизнеса и жизнь обычных граждан, но и на деятельность органов госвласти.

Он пояснил, что на заседании отсутствовали некоторые депутаты, поскольку они соблюдают санитарные требования или не очень хорошо себя чувствуют, но могли бы принимать участие в работе дистанционно.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.

Москвичей, нарушающих режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тысячи рублей, за повторное нарушение – на 5 тысяч рублей.

В России зафиксировано 2777 заболевших коронавирусом в 75 регионах. За последние сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из них – в Москве.