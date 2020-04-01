Депутаты одобрили проведение заседаний МГД в дистанционном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты Мосгордумы смогут проводить заседания в дистанционной форме с помощью видеоконференцсвязи в условиях режима повышенной готовности и режима ЧС. Такое постановление парламентарии приняли в ходе заседания в среду, 1 апреля, сообщает Агентство "Москва".
Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников отметил, что пандемия коронавируса накладывает отпечаток не только на деятельность бизнеса и жизнь обычных граждан, но и на деятельность органов госвласти.
Он пояснил, что на заседании отсутствовали некоторые депутаты, поскольку они соблюдают санитарные требования или не очень хорошо себя чувствуют, но могли бы принимать участие в работе дистанционно.
Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.
Москвичей, нарушающих режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тысячи рублей, за повторное нарушение – на 5 тысяч рублей.
В России зафиксировано 2777 заболевших коронавирусом в 75 регионах. За последние сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из них – в Москве.
В России зафиксировано 2 777 случаев заражения COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: