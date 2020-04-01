Полицейские составили 1250 протоколов за нарушение режима самоизоляции в РФ

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Сотрудники полиции продолжают выявлять граждан, нарушающих установленные региональными властями ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МВД России.

Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях

В общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с теми, кто не соблюдает режим самоизоляции. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан.

Жителям разъясняют суть ограничительных мер и просят направиться домой.

"Московский патруль": как москвичи соблюдают режим самоизоляции



Общее число заболевших в России достигло 2 777 человек, скончались 24 человека, 190 выздоровели. За последние сутки число выявленных заболевших и скончавшихся меньше, чем накануне.

Как сообщил Владимир Путин, в стране на карантине находится свыше 3,317 миллиона человек, на самоизоляции – 292 740 человек.

С 29 марта в Москве действуют ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавируса. Разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.