Полицейские составили 1250 протоколов за нарушение режима самоизоляции в РФ

01 апреля, 22:47
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сотрудники полиции продолжают выявлять граждан, нарушающих установленные региональными властями ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МВД России.
Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях
В общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с теми, кто не соблюдает режим самоизоляции. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан.
Жителям разъясняют суть ограничительных мер и просят направиться домой.
"Московский патруль": как москвичи соблюдают режим самоизоляции
Общее число заболевших в России достигло 2 777 человек, скончались 24 человека, 190 выздоровели. За последние сутки число выявленных заболевших и скончавшихся меньше, чем накануне.
Как сообщил Владимир Путин, в стране на карантине находится свыше 3,317 миллиона человек, на самоизоляции – 292 740 человек.
С 29 марта в Москве действуют ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавируса. Разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
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