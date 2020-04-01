Более 5 млн человек досмотрели на границе РФ

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В России по состоянию на 1 апреля досмотрели более 5 миллионов человек на пунктах пропуска через границу. Это было сделано в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день досмотрено 5 333 242 человека, мы эту работу продолжаем, плотность контроля на границе остается крайне важным моментом", – отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее сообщалось, что пункты пропуска через госграницу намерены оснастить тепловизорами.

Таким образом все санитарные комплексы, поставленные на пропускные пункты, будут способствовать выявлению в людском потоке граждан, у которых повышена температура тела. Уточняется, что устройства определяют изменения температуры на 0,04 градуса.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 пациентов, умерли 24 человека.