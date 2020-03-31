Пункты пропуска через госграницу оснастят тепловизорами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Холдинг "Росэлектроника", входящий в госкорпорацию "Ростех", намерен остастить тепловизорами все пункты пропуска через государственную границу страны. Такие меры вводятся в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе организации.

"В соответствии с распоряжением правительства компания определена единственным исполнителем данных работ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мер, нацеленных на препятствие распространению COVID-19, сотрудники Роспотребнадзора обследовали пропускные пункты через российскую границу, после чего сформировали перечень необходимого оборудования.

Все санитарные комплексы, поставленные на пропускные пункты, будут способствовать выявлению в людском потоке граждан, у которых повышена температура тела. Уточняется, что тепловизоры определяют изменения температуры на 0,04 градуса.

Ранее сообщалось о том, что температуру тела с помощью тепловизоров начали измерять пассажирам метро.