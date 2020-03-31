Разметку для дистанцирования пассажиров нанесли на станциях Ленинградского направления ОЖД

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На станциях Ленинградского направления Октябрьской железной дороги нанесли специальную разметку, которая помогает пассажирам соблюдать дистанцию. Об этом сообщает пресс-служба АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

Отмечается, что желтые полосы помогут пассажирам соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра.

"В первую очередь разметку нанесли на самых востребованных станциях: Ленинградском вокзале, Крюково, Химки, Сходня и Ховрино. В ближайшее время разметка появится и на других остановочных пунктах", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на Ленинградском направлении стали чаще делать уборку в пригородных поездах и каждые два часа обеззараживают специальным средством автоматы, кассы и турникеты. Билетные кассиры и кассиры-контролеры регулярно пользуются антисептиками для рук, а перед началом рабочего дня измеряют температуру. Сотрудников с признаками недомогания до работы не допускают и направляют домой для вызова врача.

Ранее сообщалось, что в Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек.

На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков. Температуру водителей измеряют при выходе в рейс и по окончании работы.

С 19 марта Московский метрополитен приступил к промывке тоннелей дезинфицирующим средством с помощью специальных машин. Более двух тысяч сотрудников ежедневно проводят уборку и дезинфекцию в вестибюлях и на платформах всех станций. Поверхности всей пассажирской инфраструктуры промываются раз в один-два часа.