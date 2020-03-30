Московским водителям рассказали, как дезинфицировать свой автомобиль

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Столичным водителям посоветовали протирать руль и поворотники в автомобиле. Такие меры нужны для дезинфекции машины из-за коронавирусной инфекции, рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"Протирайте руль, рычаг коробки передач, поворотники, дверные ручки. Да и все поверхности, которых часто касаетесь", – уточнили в ЦОДД. По словам представителей столичной организации, тщательнее нужно проводить дезинфекции машин каршеринга.

Кроме того, московских автомобилистов призвали оставаться дома.



11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа оказалась центром пандемии COVID-19. В мире заразились уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.

По последним данным, в России зафиксировали более 1,8 тысячи заболевших, вылечились 66 человек. За весь период умерло девять человек.

В Москве за последние сутки подтвердили 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заражений превысило 1,2 тысячи.