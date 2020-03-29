Работающие на МЦД кассиры и контролеры проходят медосмотр перед сменой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Работающие на МЦД кассиры и контролеры проходят медицинский осмотр перед сменой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Кассиры и контролеры АО "Центральная ППК", которые работают на станциях и в поездах МЦД, перед сменой проходят медицинский осмотр. Кроме того, они обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиками для рук", – сказали в ведомстве.

В департаменте добавили, что для сотрудников закуплено свыше двух тысяч флаконов с дезинфицирующим средством для рук, более 11 тысяч латексных перчаток и свыше 50 тысяч масок.

Также на МЦД усилены меры санитарной обработки станций и электропоездов. Несколько раз в день обрабатываются все поверхности, с которыми контактируют пассажиры.

Ранее сообщалось, что в Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек.

На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков. Температуру водителей измеряют при выходе в рейс и по окончании работы.

С 19 марта Московский метрополитен приступил к промывке тоннелей дезинфицирующим средством с помощью специальных машин. Более двух тысяч сотрудников ежедневно проводят уборку и дезинфекцию в вестибюлях и на платформах всех станций. Поверхности всей пассажирской инфраструктуры промываются раз в один-два часа.

В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, за весь период выписано 64 человека. В Москве вирусом заразились 1014 человек.

