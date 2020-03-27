Италия не подписала документ ЕС по мерам против коронавируса

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Италия не подписала по итогам совещания лидеров Евросоюза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19, сообщает "Газета.ру".

Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что Италия обойдется без действовавших в прошлом персонализированных механизмов защиты.

Он предоставил лидерам стран Европейского союза в течение 10 дней найти "адекватное решение", которое будет соответствовать остроте чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что Рим отказался подписывать документ даже после того, как по его просьбе убрали упоминание европейского механизма стабильности как инструмента сбора кредита на борьбу с коронавирусом.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ сообщает, что в мире заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России заражены 840 человек.

22 марта Россия договорилась с Италией, что окажет гуманитарную помощь с целью предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки.

В течение следующих двух дней в Италию прилетело 15 самолетов ВКС. Они привезли средства дезинфекции, медицинские аппараты и вирусологов.