Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:42

Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом

общество за рубежом

Фото: AP Photo/Xiao Yijiu/Xinhua

Президент США Дональд Трамп обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с распространением коронавируса в мире, сообщает "Газета.ру".

"Только что завершил хороший разговор с Си Цзиньпином. Обсудили в деталях коронавирус и его стремительное распространение по нашей планете", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Китай показал хорошие результаты в лечении пациентов от коронавируса, добавив, что США тесно работает с Китаем, чтобы минимизировать число инфицированных в стране.

Ранее Дональд Трамп заявил, что выход страны на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом объясняется хорошей системой тестирования.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом. Посол подчеркнул, что российские тест-системы успешно применяются в Китае, Иране и уже были переданы в Италию, где наблюдается одна из самых масштабных вспышек распространения коронавируса.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в США составляет свыше 81 тысячи человек. В мире заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом

Как сдают анализ на коронавирус

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика