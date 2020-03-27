Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом

09:42
Фото: AP Photo/Xiao Yijiu/Xinhua
Президент США Дональд Трамп обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с распространением коронавируса в мире, сообщает "Газета.ру".
"Только что завершил хороший разговор с Си Цзиньпином. Обсудили в деталях коронавирус и его стремительное распространение по нашей планете", – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что Китай показал хорошие результаты в лечении пациентов от коронавируса, добавив, что США тесно работает с Китаем, чтобы минимизировать число инфицированных в стране.
Ранее Дональд Трамп заявил, что выход страны на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом объясняется хорошей системой тестирования.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом. Посол подчеркнул, что российские тест-системы успешно применяются в Китае, Иране и уже были переданы в Италию, где наблюдается одна из самых масштабных вспышек распространения коронавируса.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в США составляет свыше 81 тысячи человек. В мире заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом
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