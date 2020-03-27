Трамп объяснил выход США в лидеры по заражениям COVID-19

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Президент США Дональд Трамп заявил, что выход страны на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом объясняется хорошей системой тестирования.

"Мы тестируем невероятное количество людей", – цитирует слова Трампа на брифинге в Белом доме ТАСС.

Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных властей, сообщил, что на 26 марта в США выявили 83507 случаев заболевания.

При этом умер 1201 человек. На втором месте находится Китай (81782 случая и 3291 летальный исход), на третьем – Италия (80589, 8251).

"Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Никто не знает, какие цифры в Китае", – добавил Трамп.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее предупредил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не распространять дезинформацию о борьбе властей РФ с COVID-19.