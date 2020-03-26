В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

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В США ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери, сообщает "Газета.ру".

Женщину, работавшую врачом, обнаружили мертвой в ее доме в штате Вирджиния. Медицинская экспертиза показала, что она была заражена COVID-19.

Следователи установили, что 42-летняя женщина скончалась примерно за 12–16 часов назад до того, как нашли ее труп. Все это время в доме с ней находился маленький ребенок.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В США эпидемиологическая обстановка остается одной из самых тяжелых. 22 марта сообщалось, что США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев коронавируса СOVID-19.

В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658.