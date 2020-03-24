В Госдуме поддержали идею осуществлять полный возврат денег за авиабилет в случае ЧС

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрий Смирнов заявил Москве 24 о готовности поддержать законопроект о полном возврате средств за авиабилет при условии введения в стране прибытия режима ЧС.

Депутат отметил, что в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом люди не должны брать все риски на себя. Смирнов рассказал, что люди в основном покупают билеты заранее, некоторые – за полгода. А сейчас из-за закрытия границ практически всех стран мира люди несут существенные убытки не по своей вине.

"Они вынуждены сдавать билеты и брать все риски на себя. Так быть не должно, и они это понимают", – считает депутат.





Юрий Смирнов депутат Госдумы Это нормальный шаг. Сегодня весь мир оказался в очень сложной ситуации. Естественно, надо находить понимание со стороны тех, от кого это требуется. В данном случае это авиакомпании, которые должны с пониманием отнестись к возможности возврата полной суммы тому, кто решил сдать билет. Это нормальный ход.

Смирнов заявил, что он готов поддержать законопроект.

"Конечно, будем поддерживать. Я лично буду. Будем стремиться к тому, чтобы понимание было и со стороны других коллег", – резюмировал депутат.

Раннее от Общероссийского объединения пассажиров (ООП) в Госдуму поступило предложение о внесение поправок в Воздушный кодекс (ВК) России. Согласно документу, необходимо расширить возможности получения возврата полной стоимости авиабилета при введении ЧС в стране прибытия.

Сейчас "Аэрофлот" приостановил рейсы в Таиланд, Вьетнам и Турцию по 30 апреля, говорится в сообщении авиакомпании. С 23 марта Россия из-за распространения коронавируса ограничила авиасообщение более чем со 140 странами.

Ранее компания изменила полетную программу из Москвы, ограничив рейсы в Прагу, Мюнхен, Франкфурт, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Варшаву, Вильнюс, Таллин, Вену, Бухару, Самарканд, Ригу, Ташкент, Белград, Тиват, Любляну, Ларнаку, Алматы, Караганду, Нур-Султан.

На 24 марта число зараженных коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, достигло более 330 тысячи человек.

