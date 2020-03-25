Таиланд полностью закрывает въезд и выезд из страны

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Таиланд полностью закроет въезд и выезд из страны с 26 марта из-за угрозы распространения коронавируса, передает News.ru.

Исключение – лица, получившие специальное разрешение премьер-министра или другого ответственного лица с соответствующими полномочиями, дипломаты и члены их семей, сотрудники международных организаций и члены их семей, экипажи воздушных и морских судов.

Кроме того, это те, кто сопровождает срочные грузы, иностранные государственные служащие, прибывающие для выполнения задач на территории Таиланда в соответствии с международными договорами при наличии соответствующих писем МИД Таиланда.

То же касается иностранцев, работающих в стране с разрешением. Для них при въезде в страну обязательны медицинский карантин и наличие справок об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией.

До 30 апреля в стране будет действовать чрезвычайное положение. С 22 марта в столице Таиланда недоступны стадионы, торговые центры, развлекательные заведения, кинотеатры и магазины (исключение – продуктовые супермаркеты, торгующие продуктами питания и предметами первой необходимости).

Российским туристам, чьи рейсы отменили в связи с введением третьими странами ограничений, продлят визы до семи дней в случае истечения срока их действия. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Таиланде.

Первый случай заражения COVID-19 в Таиланде зарегистрирован 13 января. На сегодняшний день зафиксировано 934 заболевших, вылечились 70 человек, 4 скончались.

В Ростуризме заявили, что все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели. По данным на 24 марта, за границей остаются 57,8 тысячи таких туристов.

Согласно информации ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончались. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что пандемия ускоряется.

В России число заразившихся за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Случаи выявлены в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции – 112 тысяч человек.