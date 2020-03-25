У россиян за границей остались сутки, чтобы сообщить о себе в загранучреждения

13:29
Фото: ТАСС/DANIEL DAL ZENNARO/ЕРА
У россиян, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возвращению на родину, остались сутки до передачи необходимых данных о своем местонахождении в российские загранучреждения. Как сообщает МИД РФ, формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта.
Отметим, что с учетом разницы во времени у некоторых россиян за границей остается меньше 24 часов для того, чтобы сообщить о том, что им нужна помощь с вылетом.
Также в МИД напомнили о необходимости соблюдения карантинных ограничений по прибытии в Россию. "Просим всех граждан, возвращающихся из-за рубежа, быть готовыми к обязательным карантинным ограничениям в течение 14 дней с момента въезда на территорию России в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями", – говорится в сообщении.
В АТОР также призвали россиян незамедлительно сообщить о себе в загранучреждения. "Самостоятельным путешественникам, находящимся за рубежом, мы рекомендуем до 14:00 26 марта срочно дать информацию в МИД о своем местонахождении всеми возможными способами", – сообщил Москве 24 вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
Есть четыре способа сообщить о себе в загранучреждения:
1. Через консульства и посольства страны, в которой вы находитесь (номера горячих линий указаны на интернет-сайтах посольств, полный список можно посмотреть здесь);
2. По круглосуточному телефону контактного центра МИД РФ +7 (495) 587-88-60 или по круглосуточным телефонам департамента ситуационно-кризисного центра +7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19-77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 (985) 046-52-97;
3. Через мобильное приложение МИД, его можно скачать здесь;
4. Через аккаунты министерства в соцсетях (Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте").
Для организованных туристов уже сформированы специальные рейсы. "На этой неделе организованные туристы в рамках турпакетов через туроператоров вернутся в Россию", – сообщили в АТОР.
С 23 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами, за исключением отдельных рейсов из Москвы в столицы других стран. Около 45 тысяч российских туристов остается за рубежом. Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло до 658 человек. Случаи инфицирования зафиксировали в 55 регионах.
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