Около 45 тыс российских туристов находится за рубежом – АТОР

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Фото: AP Photo/Firdia Lisnawati
Около 45 тысяч российских туристов находится за рубежом. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По данным Ростуризма, на начало недели за рубежом было почти 90 тысяч человек. Сейчас их уже примерно половина. Если мы говорим об организованных туристах, то их проблемами занимаются сейчас в основном туроператоры и турагентства", – сказала Ломидзе.
Сергей Собянин ранее сообщал, что за 10 дней из-за рубежа в Россию прибыло порядка миллиона человек. В то же время в пресс-службе Роспотребназдора заверили, что до конца текущей недели в страну вернутся все организованные туристы.
Отмечалось, что с карибских курортов будет вывезено более 10 тысяч организованных российских туристов. Из Чили эвакуировали уже 106 российских туристов, еще 54 человека ждут эвакуации на родину.
В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
Как в мире борются с коронавирусом
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