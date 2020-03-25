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Общество

01:02

Более 10 тысяч россиян вывезут с курортов Доминиканы и Кубы

за рубежом туризм общество безопасность

Фото: depositphotos/Iakov

Российские туроператоры завершат плановый вывоз туристов с курортов Доминиканы и Кубы через несколько дней.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), с карибских курортов будет вывезено более 10 тысяч организованных российских туристов.

Отмечается, что при наличии свободных мест купить билет на прямой чартерный рейс могут и самостоятельные путешественники.

Рейсы из Доминиканы запланированы на 25, 26, 27 и 28 марта, а с Кубы – 25 марта. С 29 марта до 30 апреля на Кубу будут приостановлены полеты.

Последний рейс авиакомпании "Аэрофлот" до перерыва (Москва – Гавана) отправится 28 марта.

У двоих россиян на Кубе выявлен коронавирус

Ранее стало известно, что двое россиян находятся в кубинских больницах из-за заражения коронавирусом. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В Ростуризме заявили, что все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели. Сейчас за границей остаются около 60 тысяч таких человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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