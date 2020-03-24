ВОЗ предсказала превращение США в новый центр пандемии коронавируса

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Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис назвала США предположительным новым очагом пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает RT.

На брифинге в Женеве специалист заявила, что ускоренный рост числа случаев заражения является причиной для подобных прогнозов.

"Мы фиксируем очень быстрый рост случаев в США, поэтому это возможно", – заявила Харрис.

Согласно последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. На США приходится 40 процентов случаев заражения. Здесь заболели более 42 тысяч человек, 559 погибли.

22 марта сообщалось, что США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев коронавируса СOVID-19.

