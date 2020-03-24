Эксперт объяснил, как защитить пожилых людей от вирусных заболеваний

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Эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями Виктор Малеев назвал способы защиты пожилых людей от вирусных инфекций. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, при совместном проживании молодых и пожилых граждан следует в первую очередь использовать медицинские маски.

"Выделить им отдельную посуду, проводить дезинфекцию в комнате, есть такие дезары, и ультрафиолетом облучать, проветривать помещение, заботиться о том, чтобы пожилые люди пили лекарства свои, чтобы у них не было обострения. То есть надо укрепить их здоровье", – добавил Малеев.

Специалист также напомнил, что заболевание коронавирусной инфекцией может протекать бессимптомно – в частности, без повышенной температуры.

Ранее Сергей Собянин попросил москвичей старше 65 лет не выходить из дома. Тем, у кого есть возможность, рекомендовали отправиться на дачные участки. Расходы, которые могут возникнуть из-за этого, компенсируют. Ограничение вводится с 26 марта по 14 апреля.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве. Общее число заболевших в столице составляет 290 человек.