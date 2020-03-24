Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в РФ

07:50
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW) не распространять дезинформацию о борьбе властей с коронавирусом.
Таким образом дипломат ответил в письме главе HRW Кеннету Роту, который ранее выступил с утверждением, что в РФ делается недостаточно для борьбы с пандемией, передает News.ru.
В частности, Антонов призвал главу HRW не дезинформировать читателей о деятельности российских властей. По его словам, РФ противостоит угрозе эффективнее многих стран.
Антонов обратил внимание политиков и общественных деятелей в США на то, что "сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости".
"Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное – спасение человеческих жизней", – указал он.
Посол добавил, что на фоне эпидемии "особую актуальность приобретает тема россиян, которые находятся в американских тюрьмах". Он выразил надежду, что HRW поможет россиянам.
В США резко увеличилось число заразившихся коронавирусом
Ранее стало известно, что США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев коронавируса СOVID-19.
По последним данный, там заражены более 41 тысячи человек. Погибли от заболевания более 500 человек.
13 марта в США объявили режим ЧС и закрыли на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, кроме Великобритании. Запрет распространяется на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.
Кроме того, Госдепартамент приостановил оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира.
Во Всемирной организации здравоохранения 23 марта сообщили, что общая численность зараженных COVID-19 превысила 300 тысяч. В России число заболевших достигло 440 человек.
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