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Политика

07:50

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в РФ

политика за рубежом общество безопасность

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW) не распространять дезинформацию о борьбе властей с коронавирусом.

Таким образом дипломат ответил в письме главе HRW Кеннету Роту, который ранее выступил с утверждением, что в РФ делается недостаточно для борьбы с пандемией, передает News.ru.

В частности, Антонов призвал главу HRW не дезинформировать читателей о деятельности российских властей. По его словам, РФ противостоит угрозе эффективнее многих стран.

Антонов обратил внимание политиков и общественных деятелей в США на то, что "сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости".

"Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное – спасение человеческих жизней", – указал он.

Посол добавил, что на фоне эпидемии "особую актуальность приобретает тема россиян, которые находятся в американских тюрьмах". Он выразил надежду, что HRW поможет россиянам.

В США резко увеличилось число заразившихся коронавирусом

Ранее стало известно, что США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев коронавируса СOVID-19.

По последним данный, там заражены более 41 тысячи человек. Погибли от заболевания более 500 человек.

13 марта в США объявили режим ЧС и закрыли на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, кроме Великобритании. Запрет распространяется на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Кроме того, Госдепартамент приостановил оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира.

Во Всемирной организации здравоохранения 23 марта сообщили, что общая численность зараженных COVID-19 превысила 300 тысяч. В России число заболевших достигло 440 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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