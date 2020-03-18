Госдеп США приостанавливает визовые услуг в большинстве стран

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Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном сообщении бюро ведомства по консульским делам в Twitter.

"В ответ на ситуацию с COVID-19 Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предоставление визовых услуг на регулярной основе возобновится после улучшения ситуации в мире. В Госдепартаменте уточнили, что пока не могут назвать конкретную дату.

Накануне страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.

Попасть в ЕС не смогут граждане "третьих стран". При этом исключения будут действовать для граждан Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Им будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России число заболевших достигло 147 человек.

