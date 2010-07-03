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Общество

07:12

Отец Нурмагомедова пристыдил российских журналистов за поддержку Макгрегора

общество спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, раскритиковал российские СМИ.

По его мнению, журналисты в России незаслуженно поддерживают ирландца Конора Макгрегора, который ранее провел в Москве пресс-конференцию.

"СМИ и те, кто его пригласил, поддакивают Макгрегору. Вы не должны поддерживать его", – сказал отец Нурмагомедова изданию РБК.

Он указал, что Макгрегор оскорблял "народ и людей, которые вместе с советским народом защищали нашу родину".

"Если бы вас, гражданина России, начали бы оскорблять, то я бы остановил людей. А вы этого не делаете", – добавил тренер.

Кроме того, отец чемпиона UFC напомнил, что Макгрегора неоднократно был участником драк, обвинялся в изнасилованиях и рекламирует спиртное.

24 октября Макгрегор назвал обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе трусом и нелестно отозвался о Дагестане, уроженцами которого являются Нурмагомедовы.

После этого сотрудники полиции взяли под усиленную охрану отель в центре столицы, где остановился ирландский боец, так как там собрались поклонники россиянина.

Поклонники Нурмагомедова собрались у отеля ждать Макгрегора

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