В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Фото: телеграм-канал "Интересная Москва"

В бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора кинули бутылкой на встрече со СМИ в отеле "Ритц-Карлтон" в Москве. Спортсмен успел уклониться, а нарушителя порядка тут же вывели из зала.



Пресс-конференция состоялась 24 октября. В ее в ходе он резко высказался о Хабибе Нурмагомедове и Дагестане.

Макгрегор заявил, что боец из Дагестана "дерется лишь с теми, кого может победить". Так он прокомментировал неявку Хабиба Нурмагомедова на свою пресс-конференцию. Тот передумал выходить к журналистам в последний момент.

Ночью в гостиницу приезжали дагестанцы. Рядом с ней собрались несколько десятков человек, на месте дежурили сотрудники ОМОН и ДПС.