Конор Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор посетит Москву и даст пресс-конференцию.

Мероприятие с участием бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях состоится в четверг, 24 октября.

"Это первое подобное мероприятие с участием Макгрегора в России. Возможно, он сделает заявления о скором возвращении в октагон", – цитирует ТАСС сообщение организаторов.

Отмечается, что визит носит "спортивный" характер. При этом говорится, что у журналистов и фанатов появится возможность пообщаться с Макгрегором.

В то же время указывается, что вопросы обеспечения безопасности являются приоритетными для организаторов, так как в Москве может находиться чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда потерпел поражение от Нурмагомедова на турнире в Лас-Вегасе.

17 октября Нурмагомедов не пришел на пресс-конференцию в столице. Сообщалось, что боец приехал на место, однако в последний момент передумал выходить к журналистам.