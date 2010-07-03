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Спорт

16:10

Нурмагомедова назвали хозяином души Макгрегора

спорт

Фото: kremlin.ru

Ведущий менеджер в мире единоборств Али Абдель-Азиз зааявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов "забрал душу" Конора Макгрегора. По его словам, после поражения ирландец уже никогда не будет прежним.

"Мы понимаем, что у этого типа нет души. Хабиб забрал его душу. С ним покончено. Как бы то ни было, пусть дерется или просто уходит", – рассказал Абдель-Азиз в интервью MMA Fighting.

Макгрегор последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов перевел 100 тысяч долларов благотворительному фонду своего соперника по бою Дастина Порье. 7 сентября после боя они обменялись майками, Хабиб пообещал, что продаст майку, а вырученные деньги отдаст на благотворительность. Порье уже поблагодарил Хабиба. Его фонд собирает деньги для постройки колодца с питьевой водой для школы в Уганде.

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