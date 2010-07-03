Путин поздравил Нурмагомедова с защитой чемпионского титула UFC

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин в аэропорту Махачкалы встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства поприветствовал гостей и поздравил отца с победой сына. Он заявил, что считает проведенный Нурмагомедовым бой достойным и сильным, уточнив, что спортсмен "крепкий боец". По мнению Путина, победа в борьбе была убедительной.

"Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный <...> Я посмотрел хороший удушающий прием, классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", – сказал глава государства.

В свою очередь, Нурмагомедов рассказал о своих ощущения от боя. Он отметил, что во время поединка его отец находился рядом с рингом, поэтому он чувствовал поддержку, имея возможность с ним переговариваться. Отец добавил, что все время советовал сыну не суетиться.

Спортсмен также рассказал президенту о своих действиях и тактике во время боя. По его словам, во втором раунде у него произошла небольшая заминка в стойке из-за чего пропустил один удар. После чего Хабиб активизировался и не допустил использовать свои преимущества против себя.

Нурмагомедов также рассказал Путину, что он и Пуарье одного роста, хотя он предполагал, что соперник окажется выше. Он поделился, что в бое в один момент пошел на хитрость. "Немного шею отдать, чтобы он зашел на удушающий", – отметил спортсмен. На что Путин заявил, что этот прием очень опасный.

По словам Нурмагомедова, сложности в бою возникали только из-за жары на ринге. Он добавил, что в таких моментах тело соперника скользкое, что нужно учитывать при ударе. При этом он добавил, что атмосфера на арене была дружеская, публика хорошо поддерживала спортсменов.

В ночь с 7 на 8 сентября Хабиб Нурмагомедов победил в поединке Дастина Пуарье. Поединок завершился в третьем раунде после того, как дагестанец перевел своего оппонента в партер и исполнил удушающий прием. Таким образом, Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Эта победа стала для Нурмагомедова 28-й в карьере. При этом российский боец не потерпел ни одного поражения. Для Дастина Пуарье сегодняшнее поражение в Абу-Даби стало шестым при 25 победах.

