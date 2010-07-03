Нурмагомедов набрал восемь килограммов перед боем с Порье

Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов значительно прибавил в весе перед поединком с Дастином Порье.
"Хабиб не будет тяжелым. Он набрал восемь килограммов", – сообщает ТАСС со ссылкой на отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
Официальная процедура взвешивания состоялась накануне. Вес Нурмагомедова и Порье составил максимально разрешенные 70,3 килограмма. После этого спортсмены резко начали набирать массу, что разрешено правилами.
Поединок Нурмагомедов – Порье состоится в Абу-Даби вечером 7 сентября, этот бой возглавит турнир UFC 242.
В последний раз Хабиб Нурмагомедов выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он победил ирландского экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора, после чего произошла массовая потасовка.
Российский боец удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе. В его активе 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.
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