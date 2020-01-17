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16:06

Нурмагомедов уязвил Макгрегора

спорт

16:06

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

По мнению Хабиба Нурмагомедова, Конор Макгрегор "не сделал ничего" для того, чтобы заслужить боя-реванша.

"Перед последним боем он тоже много говорил. Но когда мы вошли в клетку, он не сделал ничего ", – приводит слова российского бойца TMZ.

Бой, о котором идет речь, состоялся 7 октября. Сразу после окончания поединка с Макгрегором Нурмагомедов устроил перепалку с командой соперника. Потом он перелез через ограждение, в зрительном зале началась непродолжительная стычка, которая перешла в октагон. За инцидентом последовали разбирательства: Атлетическая комиссия штата Невада заморозила выплату Нурмагомедову гонорара в размере двух миллионов долларов.

Российский боец удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе. В его активе 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал трех возможных соперников Нурмагомедова. По его словам, российский боец может встретиться с Тони Фергюсоном, Дастином Пуарье или провести бой-реванш с Конором Макгрегором.

спорт

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