Хабиб против Порье. Главное

7 сентября в Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном событии вечера встречались чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Дастин Порье. Россиянин одержал досрочную победу, защитив свой титул. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как готовился и прошел этот бой.

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Почему Хабиб дрался с Порье?

В апреле этого года американский боец Дастин Порье стал обладателем титула временного чемпиона в легком весе. Он победил Макса Холлоуэя, с которым уже встречался в начале карьеры в далеком 2012 году. Поэтому решение устроить бой с действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выглядело со стороны UFC абсолютно логичным. Сам россиянин завоевал свой пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой.

Выступление на профессиональном уровне Порье начал почти десять лет назад. За свою карьеру в UFC американский боец провел 22 боя (у Хабиба – 11), одержал 17 побед (у Хабиба – 11) и потерпел четыре поражения (у Хабиба – 0). Большинство проигрышей пришлось на начало карьеры Порье в UFC, когда Дастин выступал в полулегком весе.

Одним из главных таких поединков стал бой против Конора Макгрегора, который победил Порье техническим нокаутом уже в первом раунде. Но после возвращения в 2015 году в легкий вес Дастин одержал девять побед и потерпел лишь одно поражение – от Майкла Джонсона в сентябре 2016 года. Еще один бой – с Эдди Альваресом – был признан несостоявшимся.

Как проходила подготовка к поединку?

Для проведения турнира UFC 242 был выбран Абу-Даби. И это не случайно: в ОАЭ и соседних странах очень много фанатов Хабиба, и организаторы хотели таким образом популяризовать смешанные единоборства за пределами Северной Америки. Это была уже третья попытка привезти UFC в Эмираты, но до этого у турнира не было спортсмена, который мог бы помочь промоушену наконец-то захватить этот ближневосточный рынок.

Для UFC 242 была построена временная арена, способная вместить около 18 тысяч зрителей. При этом все билеты на бой были раскуплены в течение двух дней после старта продаж. Помимо Нурмагомедова на турнире в Абу-Даби должны были выступить сразу семь спортсменов из России. Большинство из них – представители команды Хабиба. В частности, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Шамиль Абдурахимов и Майрбек Тайсумов.

Как обычно главным вопросом для поклонников Хабиба перед боем стала сгонка веса. За неделю до поединка российский спортсмен весил 76 килограммов. Однако перед процедурой взвешивания смог сбросить лишние килограммы и уложился в необходимый лимит весовой категории – 70,3 кг. Правда, затем, по словам отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, боец за сутки набрал восемь килограммов.

В этот раз от обоих бойцов не было традиционного для UFC трэштокинга, как, например, перед поединком Хабиба и Конора Макгрегора. Нурмагомедов на каждой пресс-конференции и в любых публичных выступлениях с уважением относился к Дастину Порье. Американский боец отвечал тем же. Даже на процедуре взвешивания и соперники пожали друг другу руки и обнялись, а после дуэли взглядов Хабиб по-дружески похлопал Дастина по плечу.

Как прошел бой?

Несмотря на довольно теплое общение за пределами октагона, в ринге Нурмагомедов и Порье выложились на полную катушку. Первый раунд остался за Хабибом. Российский спортсмен спустя минуту совершил успешный тейкдаун, перевел бой в партер и практически вплоть до конца раунда удерживал Порье, но Дастин дотерпел до гонга. Второй раунд начался с нескольких отличных ударов американца в стойке.

Однако затем Хабиб снова повалил Порье и взял на захват, записав и эти пять минут себе в актив. В третьем раунде Нурмагомедов вновь сделал тейкдаун, но сам оказался в заложниках у Дастина. Соперник Хабиба взял россиянина на удушающий, но лишь одной рукой. Нурмагомедов оказался в опасном положении, но смог выйти из-под прессинга Порье. А после сам захватил шею американца, закрыл замок и заставил Дастина сдаться.

Одержав победу в поединке, Хабиб сразу же прыгнул на решетку октагона и вылетел зал. К счастью собравшихся, на арене не было Конора Макгрегора – просто российский боец решил отпраздновать защиту чемпионского пояса со своей командой и фанатами. Вернувшись в октагон, Нурмагомедов еще раз отдал дань уважения Порье и даже обменялся с ним футболками. А позже сказал, что продаст эту футболку и переведет деньги в благотворительный фонд своего соперника.