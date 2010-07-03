Хабиб Нурмагомедов не вышел на пресс-конференцию в Москве

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Мастер смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не пришел на пресс-конференцию в пресс-центре МИА "Россия сегодня". На вопросы журналистов отвечали коллеги спортсмена.

Сначала они говорили, что надеются на приезд Хабиба Нургамедова, а в конце пресс-конференции извинились перед представителями прессы. По информации СМИ, боец приехал на место, однако в последний момент передумал выходить к журналистам.

Брат спортсмена, чемпион Gorilla Fighting Championship (GFC) в полулегком весе Умар Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции, что успехи и авторитет знаменитого родственника заставляют его больше выкладываться на тренировках.

Он напомнил, что 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил в Абу-Даби американца Дастина Пуарье, защитив свой чемпионский титул. "Мой брат является примером для миллионов подростков. Для меня тоже, я стараюсь равняться на него", – подчеркнул Умар Нурмагомедов. "Мой проигрыш будет во всех газетах: "Проиграл брат Хабиба". Это заставляет больше пахать, но какого-то давления я не чувствую", – заверил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов перевел 100 тысяч долларов благотворительному фонду своего соперника по бою Дастина Пуарье. После сентябрьского боя они обменялись майками. Российский боец пообещал, что продаст майку, а вырученные деньги отдаст на благотворительность. Пуарье, фонд которого собирает деньги для постройки колодца с питьевой водой для школы в Уганде, уже поблагодарил Нурмагомедова.