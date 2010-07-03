Возвращение, виски и дом в Москве. О чем говорил Макгрегор

В Москве прошла пресс-конференция бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Боец впервые провел подобное мероприятие в России. О чем успел рассказать ирландец журналистам – в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

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Придет – не придет

Пресс-конференция началась спустя два часа после запланированного времени: организаторы рассчитывали начать в 10:30, но ажиотаж вокруг бойца и большое количество журналистов внесли свои корректировки. Многие думали, что она и вовсе не состоится.

Около 11:00 к представителям СМИ вышел организатор и заявил, что Макгрегор еще не приехал. Только спустя полчаса на сцену вынесли диванчик и стол. Затем журналистам сообщили, что боец уже за кулисами – пьет кофе. Около 13:00 спортсмен наконец появился.

Возвращение в профессиональный спорт

Экс-чемпион UFC заявил, что возвращается в профессиональный спорт, а на 18 января у него запланирован бой в Лас-Вегасе. Также Макгрегор признался, что хочет драться в Москве, а люди, как отметил боец, ждут этого матча, и он пройдет.

"Мне плевать, с кем я буду затем биться в Москве – Хабиб или (Тони) Фергюсон", – подчеркнул он, добавив, что откажется от алкоголя, поскольку будет сфокусирован на бое.

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Макгрегор также рассказал, что делает для восстановления формы. По словам спортсмена, он восстанавливает режим: рано ложится спать и рано встает. На формирование привычки, по словам Макгрегора, нужно 66 дней.

"Структурированность подхода – залог успеха. Все миллиардеры должны быть собранными. Я возвращаюсь в форму, мне важно вернуться в форму. Очень сложно побеждать год за годом", – заявил он.

Бой с Нурмагомедовым

Ирландский боец заявил, что готов сразиться с российским бойцом смешанных боевых искусств, выступающим под эгидой UFC Хабибом Нурмагомедовым в Москве. По его мнению, его оппонент боится этого боя.

"Он боится этого боя. Он представляет Россию, но я не вижу, чтобы он поднимал флаг России. Люди ждут этого боя, его отец ждет, только он не ждет. Он боится рисков, он ничего не заслуживает", – подчеркнул Макгрегор.

Также он признался, что не ждет провокаций от Нурмагомедова пока находится в Москве. "Я не скрываюсь, я в Ритце, в Москве. Я прилетел, а он улетел. Он боится – это типичное его поведение", – сказал ирландец.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возвращение в Россию

Макгрегор рассказал, что счастлив вернуться в Россию. Впервые спортсмен посетил страну по приглашению российского президента во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Не зря говорят – из России с любовью. Я счастлив вернуться в эту прекрасную страну. Я во второй раз приехал в Москву", – отметил ирландец.

Он рассказал, что первую бутылку виски собственного производства подарил российскому лидеру.

"Немногие знают, но первую бутылку своего виски я презентовал Владимиру Путину. Я был вынужден проверить ту бутылку через службу безопасности президента, потому что они шуток не шутят. Я еще не успел спросить у него, понравилось ему или нет", – признался боец.

Также он пообещал поддерживать сборную России по футболу на Евро-2020. "Я хочу на финале побывать, поскольку был на финале чемпионата мира и увидел, насколько классные стадионы построили с нуля, и сделали хорошую инфраструктуру. Для меня честь увидеть это все, и я буду поддерживать Россию, но больше все-таки Ирландию", – добавил он.

Дом в Москве

Макгрегор заявил о желании приобрести дом в Москве. Он подчеркнул, что любит этот город и хотел бы приобрести здесь землю.

"Я буду драться в Москве на определенном этапе, это точно. Я буду тренироваться здесь. Москва прекрасная, и я хочу здесь дом, я уже начинаю присматривать", – добавил он.

Конор Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе и одним из самых популярных бойцов. За свою карьеру он одержал 21 победу. Макгрегор потерял пояс чемпиона UFC в легком весе 6 октября 2018 года, уступив в поединке россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка россиянин и члены его команды устроили потасовку с соперником, после чего Нурмагомедов был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на 9 месяцев. 26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию, однако позже решил вернуться в спорт.

