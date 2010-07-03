Макгрегор заявил о желании приобрести дом в Москве

Фото: Агентство Москва/Игорь Иванко
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор хочет приобрести дом в Москве. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции, прошедшей в столице 24 октября.
Ирландец признался, что любит российскую столицу и хотел бы приобрести здесь землю.
"Я буду драться в Москве на определенном этапе, это точно. Я буду тренироваться здесь. Москва прекрасная, и я хочу здесь дом, я уже начинаю присматривать", – заявил он.
Также в ходе конференции боец отметил, что первую бутылку своего виски подарил президенту РФ Владимиру Путину. Это произошло на финале чемпионата мира по футболу в 2018-м году.
Макгрегор заявил о готовности к бою с Хабибом Нурмагомедовым
Конор Макгрегор – один из самых известных бойцов в UFC. Он стал двукратным чемпионом организации. Его рекорд – 21 победа, 4 поражения. Боец потерял пояс чемпиона UFC в легком весе 6 октября 2018 года, уступив в поединке россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка россиянин и члены его команды устроили потасовку с соперником, после чего Нурмагомедов был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на 9 месяцев.
26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию, однако позже решил вернуться в спорт. 24 октября он рассказал журналистам, что 18 января 2020 года он проведет бой в Лас-Вегасе. Также Макгрегор признался, что хочет драться в Москве. По его словам, люди ждут этого матча, и он произойдет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: