Макгрегор заявил о желании приобрести дом в Москве

Фото: Агентство Москва/Игорь Иванко

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор хочет приобрести дом в Москве. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции, прошедшей в столице 24 октября.

Ирландец признался, что любит российскую столицу и хотел бы приобрести здесь землю.

"Я буду драться в Москве на определенном этапе, это точно. Я буду тренироваться здесь. Москва прекрасная, и я хочу здесь дом, я уже начинаю присматривать", – заявил он.

Также в ходе конференции боец отметил, что первую бутылку своего виски подарил президенту РФ Владимиру Путину. Это произошло на финале чемпионата мира по футболу в 2018-м году.

Макгрегор заявил о готовности к бою с Хабибом Нурмагомедовым

Конор Макгрегор – один из самых известных бойцов в UFC. Он стал двукратным чемпионом организации. Его рекорд – 21 победа, 4 поражения. Боец потерял пояс чемпиона UFC в легком весе 6 октября 2018 года, уступив в поединке россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка россиянин и члены его команды устроили потасовку с соперником, после чего Нурмагомедов был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на 9 месяцев.

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию, однако позже решил вернуться в спорт. 24 октября он рассказал журналистам, что 18 января 2020 года он проведет бой в Лас-Вегасе. Также Макгрегор признался, что хочет драться в Москве. По его словам, люди ждут этого матча, и он произойдет.