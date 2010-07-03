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Спорт

14:24

Ирландский боец Макгрегор рассказал, что первую бутылку своего виски подарил Путину

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор рассказал необычную историю о своей персональной марке виски. На пресс-конференции в Москве спортсмен объявил, что первую бутылку напитка подарил президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

По словам Макгрегора, с президентом он встретился на финале чемпионата мира по футболу в 2018-м году.

"Я был вынужден проверить ту бутылку через службу безопасности президента, потому что они шуток не шутят. Я еще не успел спросить у него, понравилось ему или нет", – добавил спортсмен.

Макгрегор создал бизнес по производству виски в 2017 году. В августе текущего года боец стал участником скандала, когда в сеть попало видео из бара в Дублине. Конор Макгрегор пытался угостить пожилого гостя собственным виски, но ударил пожилого мужчину, едва тот отказался пробовать напиток.

Приезд Макгрегора затруднил движение в центре столицы

Конор Макгрегор – один из самых известных бойцов в UFC. Он стал двукратным чемпионом организации. Его рекорд – 21 победа, 4 поражения. 26 марта 2019 года спортсмен объявил о завершении карьеры, однако впоследствии решил вернуться.

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