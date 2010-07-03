Пресс-конференция Макгрегора началась с опозданием в два часа

Фото: телеграм-канал Mash

В Москве началась пресс-конференция бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Встреча ирландца с журналистами стартовала с двухчасовым опозданием – изначально она должна была начаться в 10:30.

Это первое подобное мероприятие с участием Макгрегора в России. Визит носит "спортивный" характер.

Макгрегор потерял пояс чемпиона UFC в легком весе 6 октября 2018 года, уступив в поединке россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка россиянин и члены его команды устроили потасовку с соперником, после чего Нурмагомедов был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на 9 месяцев.

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию, однако позже решил вернуться в спорт.

17 октября Нурмагомедов не пришел на пресс-конференцию в столице. Сообщалось, что боец приехал на место, однако в последний момент передумал выходить к журналистам.