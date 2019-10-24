Конор Макгрегор в Москве: зачем он приехал и чего от этого ждать

24 октября ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор выступит на пресс-конференции в Москве. Экс-чемпион UFC впервые проведет подобное мероприятие в России. В ходе него Макгрегор побеседует с журналистами и своими фанатами. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, для чего Конор решил вернуться в российскую столицу.

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Зачем он вообще едет в Москву

Однажды Конор Макгрегор уже бывал в нашем городе. Первая поездка ирландского бойца в Москву пришлась на финал прошлогоднего чемпионата мира по футболу. Именно тогда, после матча между сборными Франции и Хорватии, было сделано знаменитое фото с президентом России Владимиром Путиным.

На этот раз спортсмена в столицу пригласила букмекерская компания Parimatch, амбассадором которой Макгрегор стал еще в феврале. По словам организаторов, на пресс-конференции Конор расскажет о "своих ближайших планах в России, режиме тренировок и текущей физической форме". В компании также намекнули, что на этой встрече ирландец может сделать заявление о скором возвращении в октагон.

Насколько возможен камбэк Конора

Этого ожидают уже довольно долго. Ровно год назад, в октябре 2018-го, состоялся бой Конора и Хабиба Нурмагомедова. Российский боец победил своего соперника удушающим приемом, а затем вырвался из "клетки" и устроил потасовку с членами команды Макгрегора. Суд оштрафовал обоих спортсменов на солидные суммы и временно отстранил от боев.

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Но Хабиб после той дисквалификации уже успел провести один титульный бой – против американца Дастина Порье – и защитить свой пояс в легком весе. А об ирландце с тех пор почти ничего не было слышно. Соцсети "печально известного" превратились в сплошную рекламу собственного бренда виски. О спортивной карьере Макгрегора за год по-серьезному вспомнили лишь однажды – когда ирландец внезапно объявил о ее завершении.

В сентябре Макгрегор вновь дал знать о себе, оставив в твиттере загадочное сообщение: "Дублин, 14 декабря". Как выяснилось позже, Конор решил организовать в столице Ирландии бой под эгидой UFC с американцем Фрэнки Эдгаром. На это глава промоушена Дэйна Уайт ответил, что никакого поединка не будет и что Макгрегор появится в октагоне не раньше начала следующего года. Вполне возможно, что в Москве Конор расскажет о каких-то договоренностях с UFC на этот счет.

Состоится ли встреча Конора с Хабибом (и бой-реванш)

Вряд ли организаторы допустят рандеву двух заклятых врагов в Москве. В букмекерской компании уже заявили о том, что для них "вопросы обеспечения безопасности на месте являются приоритетными". А значит, встреча Макгрегора и Нурмагомедова (во всяком случае в стенах пресс-зала) маловероятна. И отчасти это правильно: все-таки мероприятие проходит не под эгидой UFC, поэтому цирк с конями и киданием стульями тут ни к чему.

Что касается реванша, то его в обозримом будущем ждать не стоит. Даже если Макгрегор анонсирует поединок с Хабибом, его слова будут не более чем пустым звуком. Для того чтобы организовать поединок с Нурмагомедовым, ирландцу нужно успешное возвращение в октагон. Вполне возможно, что Макгрегор сразится с американцем Джастином Гэтжи – во всяком случае, его кандидатуру называл Дэйна Уайт.

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В качестве второго претендента на бой с ирландским спортсменом глава UFC выдвинул Дональда Серроне. Однако полторы недели назад Гэтжи в очном противостоянии нокаутировал Серроне, чем лишний раз подтвердил свое право на поединок с Конором.

У Хабиба же запланирован на начало года поединок с Тони Фергюсоном. Так что Макгрегору придется подождать своего реванша. Теперь уже Конору придется быть в роли разогревающего перед титульным боем, как когда-то Хабибу приходилось выступать перед боями "печально известного". И либо Макгрегор примет эти условия игры, либо дальше будет продавать свой виски и рекламировать его в твиттере.