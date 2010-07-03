Дагестанцы приехали в отель Макгрегора в столице

Фото: twitter.com/sport24_ru

Дагестанцы приехали в гостиницу "Ритц-Карлтон" в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор.

Рядом с отелем собрались несколько десятков человек. На месте дежурят сотрудники ОМОН и ДПС. Видео в Twitter опубликовал портал Sport24.

Вот такая обстановка сейчас около отеля в Москве, где живёт Конор 👀 pic.twitter.com/M4aMb8GQfg — SPORT24.ru (@sport24_ru) 24 октября 2019 г.



Отмечается, что это произошло на фоне критики россиянина Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференции в столице 24 октября, где выступил Макгрегор.

В частности, он заявил, что боец из Дагестана "дерется лишь с теми, кого может победить". При этом Макгрегор добавил, что "все дагестанцы убегают, трусят".

Таким образом он прокомментировал неявку Нурмагомедова на свою пресс-конференцию в столице. Боец передумал выходить к журналистам в последний момент.

Поклонники Нурмагомедова у отеля сказали порталу "Чемпионат", что дагестанцы приехали в отель из-за того, что их задело выступление Макгрегора.

В октябре 2018 года на турнире UFC в Лас-Вегасе ирландский спортсмен потерпел поражение от Нурмагомедова, который отстоял титул чемпиона.