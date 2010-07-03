Дагестанцы приехали в отель Макгрегора в столице

Фото: twitter.com/sport24_ru
Дагестанцы приехали в гостиницу "Ритц-Карлтон" в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор.
Рядом с отелем собрались несколько десятков человек. На месте дежурят сотрудники ОМОН и ДПС. Видео в Twitter опубликовал портал Sport24.
Отмечается, что это произошло на фоне критики россиянина Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференции в столице 24 октября, где выступил Макгрегор.
В частности, он заявил, что боец из Дагестана "дерется лишь с теми, кого может победить". При этом Макгрегор добавил, что "все дагестанцы убегают, трусят".
Таким образом он прокомментировал неявку Нурмагомедова на свою пресс-конференцию в столице. Боец передумал выходить к журналистам в последний момент.
Поклонники Нурмагомедова у отеля сказали порталу "Чемпионат", что дагестанцы приехали в отель из-за того, что их задело выступление Макгрегора.
В октябре 2018 года на турнире UFC в Лас-Вегасе ирландский спортсмен потерпел поражение от Нурмагомедова, который отстоял титул чемпиона.
Как прошла пресс-конференция Макгрегора в столице