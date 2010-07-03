Отель Макгрегора взяли под усиленную охрану в Москве

Фото: скриншот телеканала Москва 24
Сотрудники полиции обеспечивают безопасность около отеля "Ритц Карлтон" в центре Москвы, где остановился ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор.
Как сообщает ТАСС, у гостиницы находятся порядка ста человек, среди которых есть поклонники Макгрегора.
Также там присутствуют люди, которые негативно отреагировали на оскорбления ирландца в адрес жителей Дагестана.
24 октября на пресс-конференции в Москве Макгрегор назвал трусом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Таким образом он прокомментировал неявку россиянина на свою пресс-конференцию в столице. Отмечалось, что боец передумал выходить к журналистам в последний момент.
В пятницу во время встречи Макгрегора со СМИ в отеле неизвестный бросил в спортсмена бутылкой. Ирландец успел уклониться, а нарушителя порядка вывели из зала.
В октябре 2018 года на турнире UFC в Лас-Вегасе ирландский спортсмен потерпел поражение от Нурмагомедова, который отстоял титул чемпиона.
Поклонники Нурмагомедова собрались у отеля ждать Макгрегора