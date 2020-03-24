Первых заразившихся коронавирусом выявили в Приморье

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Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Приморье у вернувшихся из Европы.
Как сообщили в краевом правительстве, два случая зафиксированы во Владивостоке, COVID-19 подтвержден в лаборатории.
Зараженные находятся в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.
Все, кто был в контакте с инфицированными, находятся под наблюдением, передает "Комсомольская правда".
За сутки в России зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом.
Общее число заболевших увеличилось до 440 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
Во Всемирной организации здравоохранения 23 марта сообщили, что общая численность зараженных COVID-19 превысила 300 тысяч.
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