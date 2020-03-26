Супермаркет в США выбросил продукты на 35 тысяч долларов из-за кашлявшей на еду женщины

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В американском штате Пенсильвания супермаркет выбросил продукты на сумму более 35 тысяч долларов из-за того, что посетительница умышленно кашляла на еду, сообщает издание Washington Post.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов сети Gerritys. Женщина вошла в магазин и стала кашлять на продукты в отделах овощей и фруктов, мяса и хлебобулочных изделий.

"Хотя нет сомнений в том, что женщина делала это в качестве очень извращенной шутки, мы не будем рисковать здоровьем и благополучием наших клиентов", – заявил совладелец сети Джо Фасула.

Сотрудники магазина вызвали полицию, женщину проверят на предмет заражения коронавирусом. Все помещения в магазине, где побывала женщина, продезинфицировали.

Ранее в США ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Женщину, работавшую врачом, обнаружили мертвой в ее доме в штате Вирджиния. Медицинская экспертиза показала, что она была заражена COVID-19.

В США заражено коронавирусом более 69 тысяч человек, скончалось свыше тысячи заболевших. По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.