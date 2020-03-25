Посол России заявил о готовности РФ помочь США в борьбе с коронавирусом

11:40
Фото: AP Photo/John Minchillo
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о готовности России помочь США в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление дипломата.
"Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", – объявил Антонов.
Посол подчеркнул, что российские тест-системы успешно применяются в Китае, Иране и уже были переданы в Италию, где наблюдается одна из самых масштабных вспышек распространения коронавируса.
Дипломат также раскритиковал американские СМИ за попытки использовать кризисную обстановку для самопиара и в "узкоконъюнктурных интересах". По мнению Антонова, не время переключать общественное внимание на мнимые блоки, следует совместно бороться с пандемией.
"Налицо грубые попытки переключить общественное внимание США с тяжелой ситуации с коронавирусом в стране на положение в других государствах. Делается все неуклюже, грубо, с тиражированием лжи", – заявил представитель РФ.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. В США эпидемиологическая обстановка остается одной из самых тяжелых.
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