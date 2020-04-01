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Общество

10:50

В России под наблюдением врачей остается более 215 тысяч человек

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России под медицинским наблюдением остается 215 тысяч 151 человек. Такие данные приводятся по состоянию на 31 марта, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что с 31 декабря прошлого года по 31 марта нынешнего специалисты провели досмотр более 5,3 миллиона граждан, среди которых 540 человек с признаками инфекционных заболеваний.

Также сообщается, что под наблюдение врачей попадают все прибывающие из других стран граждане. Их анкетируют и передают под меднаблюдение по месту жительства.

Ранее стало известно о том, что пункты пропуска через госграницу оснастят тепловизорами в целях недопущения распространения коронавируса с гражданами, прибывшими из-за рубежа. Так, все санитарные комплексы, поставленные на пропускные пункты, будут способствовать выявлению в людском потоке граждан, у которых повышена температура тела.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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